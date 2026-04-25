Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, godinama unazad neprestano unapređuje svoju igru, dodajući nove elemente koji ga čine gotovo nemogućim za čuvanje.

Među njima je i šut za tri poena, koji je postao ozbiljno oružje u arsenalu srpskog centra. Ipak, poslednji mečevi pokazuju da stvari više ne funkcionišu kao ranije.

Drugi meč plej-of serije, Nikola Jokić

U seriji protiv Minesote jasno se videlo da nešto nije u redu – Jokić je pogodio svega pet trojki iz 24 pokušaja, što je daleko ispod njegovih standarda. Taj učinak samo je dodatno skrenuo pažnju na pad koji traje već neko vreme, ali o kojem se nije mnogo govorilo.

Prelomni trenutak bila je povreda kolena zbog koje je propustio gotovo čitav januar. Od povratka na teren, Jokićev procenat šuta za tri poena pao je na oko 32 odsto. Poređenja radi, pre povrede šutirao je impresivnih 44 odsto. Razlika je očigledna i teško ju je ignorisati.

Takav pad značajno utiče i na način na koji ga protivnici brane. Timbervulvsi su to iskoristili, fokusirajući se na zatvaranje reketa i primoravajući Jokića da šutira sa distance. Bez prepoznatljive preciznosti spolja, odbrana dobija dodatni prostor da ga pritisne u reketu, što često dovodi do grešaka i lošijih odluka u dodavanju.

Iako je i dalje ključni igrač Denvera, utisak je da Jokić trenutno prolazi kroz jedan od težih plej-of perioda u karijeri. Ukoliko želi da vrati kontrolu nad serijom i ponovo bude prevaga na terenu, moraće da pronađe izgubljeni šut za tri poena – jer bez tog segmenta njegova igra postaje znatno predvidljivija.