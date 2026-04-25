Veliku neprijatnost doživeo je košarkaš Portlanda Deni Avdija na meču protiv San Antonio Sparsa.

Posle duela sa Dearonom Foksom reprezentativac Izraela ostao je bez dela zuba.

Incident se dogodio u finišu druge deonice, kada je Foks u borbi za poziciju nehotice udario Avdiju laktom u lice. Polovina "keca" nestala je nakon udarca.

Zanimljivo, sudija je odmah svirao faul u napadu, što je izazvalo burnu reakciju Foksa. Klupa Sparsa zatražila je čelendž, posle kog je odluka promenjena. Avdija je ostao bez zuba i dosuđen mu je faul.

Utakmica je završena pobedom Sparsa 120:108, koji sada vode u seriji sa 2:1.

