Slušaj vest

Mladi Dilan Harper ušao je u istoriju NBA lige. Dvadesetogodišnji bek San Antonija briljirao je u pobedi protiv Portlanda (120:108), kojom su Sparsi poveli u prvoj rundi plej-ofa Zapada.

Sa ubačenih 27 poena, Harper je srušio rekord Kobija Brajanta iz 1997. godine i postao najmlađi košarkaš ikada sa učinkom od preko 25 poena u doigravanju.

1/40 Vidi galeriju Kobi Brajant Foto: Screenshot, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Printscreen

Pored toga, postao je prvi ruki u poslednjih 37 godina koji je uz takav poenterski učinak upisao i 10 asistencija, uz neverovatnih 75% šuta iz igre.

San Antonio trenutno ima prednost od 2-1, dok je sledeći okršaj zakazan za nedelju u 21.30.