Slušaj vest

Ekipa Bešiktaša, selektora Srbije Dušana Alimpijevića, poražena je u finalu Evrokupa od francuskog Burga.

Burg je u finalnoj seriji slavio sa 2:0, a Alimpijević je sumirao utiske po završetku utakmice koja je rešena sekund pre kraja.

Dušan Alimpijević Bešiktaš

"Čestitke rivalu, trenerima i igračima. Zasluženo, bili su bolji. Nije veče za neke veće govore, ovo je noć u kojoj smo razočarani i tužni. Došli smo dovde i to je bila i namera, hteli smo trofej, kao i Burg, ali kada dozvolite 18 ofanzivnih skokova, to je pokazatelj da je suparnik ipak želeo malo više. Pobedili smo dva puta Burg do ove serije, ali finale je takmičenje za sebe. To što smo ih tada nadigrali, ništa ne znači u svetlu ovoga", rekao je selektor Srbije.

Zanimljiv je podatak da je utakmica u Istanbulu bila napadački najlošija u poslednje tri sezone za njegov tim.

"Za neke utakmice nema objašnjenja. Dogovor je bio da igramo u visokom ritmu. Tako smo stekli plus osam i onda jednostavno odustali od toga. Moj asistent je pronašao podatak da napadački lošiju utakmicu od prve nismo odigrali skoro tri godine. Prvi razlog je odbrana Burga, fizikalni su dosta. Drugi razlog je mentalitet. Treba da budete spremni za finale. Bili smo na 20 odsto za tri u prvom susretu i 24 odsto za tri u drugom. Ne treba ništa više da se kaže", zaključio je Dušan Alimpijević.