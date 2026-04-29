Zvanično!
DILEME VIŠE NEMA! Evo kada se održava istorijski Fajnal for KLS u Nišu
Predsedništvo Udruženje klubova Košarkaške lige Srbije na danas održanoj elektronskoj sednici jednoglasno je odlučilo da se prvi fajnal-for turnir u istoriji Košarkaške lige Srbije, održi od 29. do 31. maja u Nišu, prenela je danas KLS.
KK Partizan - KK Spartak (prva utakmica finalne serije KLS) Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Starsport
Plasman na završni turnir izboriće četiri ekipe kroz plej-in fazu, koja će se igrati po sistemu četvrtfinala na dve dobijene utakmice.
Za mesto na fajnal-for turniru boriće se Partizan, Crvena zvezda, Spartak, Mega Borac, Zlatibor i Sloboda.
