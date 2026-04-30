PARTIZAN - SLOBODA: Crno-beli kreću u odbranu titule
Košarkaši Partizana kreću u odbranu titule prvaka Srbije.
Crno-beli će od 18.30 u beogradskoj Areni u prvoj utakmici play-ina dočekati ekipu užičke Slobode, koja je bila drugoplasirana na kraju regularnog dela Košarkaške lige Srbije.
Četvrtfinalna serija igra se na dve dobijene utakmice, a pobednici će izboriti plasman za Final-four turnir u Nišu.
Đokić: Želim da u ovim utakmicama pokažemo karakter, talenat i kvalitet koji imamo
Strateg Slobode, Vladimir Đokić, kaže da je velika čast i privilegija igrati protiv evroligaške ekipe Partizana.
“Ovo je jedna kruna sezone i nagrada za moje igrače, klub i navijače Slobode. Želim da u ovim utakmicama pokažemo karakter, talenat i kvalitet koji imamo. Verujem da ćemo svi uživati u ovim mečevima”, istakao je Đokić.
Božić: Očekujem od nas dobru borbu, motiv sigurno neće izostati
Kapiten Užičana, Đorđe Božić, naveo je da je iza Slobode jako uspešna sezona i da ih kao kruna svega očekuje gostovanje Partizanu.
“Ta utakmica će biti pravi test za nas kao mlade igrače. Suvišno je pričati o kvalitetu Partizanove ekipe, to je jedan evroligaški tim, ali baš iz tog razloga naša želja da se prikažemo u što boljem svetlu će biti na najvišem mogućem nivou. Očekujem od nas dobru borbu, motiv sigurno neće izostati”, poručio je kapiten Božić.
Pokuševski: Verujem da bi ovo bio bitan trofej za nas, ako uspemo da osvojimo
Meč protiv Užičana prokomentarisao je i zamenik kapitena Partizana, Aleksej Pokuševski.
“Mi idemo sa ciljem da pobedimo svaku utakmicu, ali naravno prvo gledamo na ono što nas očekuje sutra. Verujem da bi ovo bio bitan trofej za nas, ako uspemo da osvojimo. Takođe, ovaj period i ovi mečevi mogu da nam pomognu i da se pripremimo za plej-of ABA lige. Mislim da će biti dobro i da svi osetimo teren nakon ove kraće pauze”, rekao je Pokuševski.
Penjaroja: Moramo da odigramo dobru utakmicu, čvrsto i ozbiljno
Đoan Penjaroja, trener domaćih, kaže da je pred njegovom ekipom specifično i pomalo neobično takmičenje, s obzirom da ne mogu da nastupe u punom sastavu.
“Imamo veliko poštovanje prema protivniku. Posle pauze i nekoliko slobodnih dana, vraćamo se pravom takmičarskom ritmu i moramo da odigramo dobru utakmicu, čvrsto i ozbiljno protiv ekipe koja je imala veoma dobar regularni deo sezone u KLS-u. Sigurno je da ovde dolaze sa velikom motivacijom”, istakao je Penjaroja.
Sastavi
PARTIZAN - SLOBODA
Hala: Beogradska arena
Sudije:
PARTIZAN: Džouns, Lakić, Kalates, Lovernj, Fernando, Mijailović, Milton, Pokuševski, Radanov, Nakić, Bošnjaković, Đurović.
SLOBODA: Kondić, Bogićević, Jovanović, Šuškavčević, Božić, Aksentijević, Colić, Dabović, Opoku, Simić, Milisavljević.