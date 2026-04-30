Krilni centar Zek Ledej mogao bi ovog leta da se vrati u Partizan.

Kako prenose italijanski mediji, Partizan je poslao ponudu Ledeju.

Italijanska "La Republika" objavila je tekst o predstojećem prelaznom roku kada je u pitanju milanska Armani Olimpija. Milanezi spremaju ozbilju rekonstrukciju ekipe, a među onima koji su na izlaznim vratima je i Zek Ledej.

Autor teksta ističe da je za iskusnog Amerikanca zainteresovan Partizan, koji je već poslao ponudu. Međutim, crno-beli nisu jedini pošto se za usluge Ledeja interesuje Hapoel iz Tel Aviva.

Iskusni 32-godišnji krilni centar proveo je u Partizanu tri sezone, od 2021. do 2024. godine. Sa crno-belima je igrao u plej-ofu Evrolige, a osvojio je i titulu u ABA ligi.