Revanš je na programu u subotu od 18 časova u rasprodatoj hali "Veliki park" u Užicu.

Pobednik serije, koja se igra na dve pobede, plasiraće se na Fajnal-for koji se igra u Nišu.

Đoan Penjaroja je dao priliku svim košarkašima i svi su se upisali u listu strelaca. Arijan Lakić je bio najefikasniji sa 20 poena, a pratio ga je Žofri Lovernj u svom debiju po povratku sa 17 poena.

Lovernj je nakon utakmice bio pun utisaka svojim povratkom u redove Partizana.

"Super, sanjao sam ovu utakmicu 13 godina. Mnogo sam srećan... Mislim da je ova utakmica bila dobra i manje više smo se mučili na početku i nakon toga smo igrali mnogo dobro"

Da li je bilo treme?

"Sećam se... Ja starim, to je to. Bilo je 13 godina od tada i sada čak gubim kosu i tako je kako je. Telo je dobro. Želim da se takmičim, videćemo"

Kako mu se čini ova ekipa Partizana?

"Dobra su ekipa, kratko sam sa njima, ali mislim da radimo dobro. Videćemo kako će se odviti i mislim da igramo mnogo bolje nego na početku sezone. Baš volim Kalatesa, mnogo sam srećan što igram sa njim"

Cilj je F4 u Nišu?

"Ne... Titula. To je meni važno. Ne samo učešće na četiri utakmice ili jednu sezonu"

Poslednju utakmicu je igrao protiv Zvezde u finalu.

"Moramo u finale, ponovo protiv Zvezde. Pasoš je sada tu, ne znam tačno kada stiže..."

O Penjaroji:

"Nekako, svaka mu čast. Nije niko hteo da preuzme Partizan i on se uhvatio tog posla", zaključio je Lovernj.