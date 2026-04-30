Slušaj vest

Sutjeska je poražena i u drugom meču polufinala od Studentskog centra, ovoga puta pred svojim navijačima sa 97:83, a ukupnim rezultatom 199:167.

1/6 Vidi galeriju Marko Simonović Foto: Mondo/Uroš Arsić, Starsport©

Studentski centar je odigrao odlično protiv Sutjeske u prvom meču i slavio je sa 102:84, čime su stekli ogromnu prednost pred revanš i praktično je bilo potrebno čudo ekipi koja se takmičila u ABA 2 ligi da dođe do preokreta.

Najbolji u pobedničkoj ekipi bio je Drežnjak sa 32 poena, dok su po 18 dodali Ilić i Pavličević. U timu Marka Simonovića je najbolji bio Živanović sa 25 poena, Martin je dodao 19, a Barović 15.

Od ranije je poznato da je Budućnost finalista, pošto je u polufinalu bila bolja od Mornara sa 208:165 posle dve odigrane utakmice.