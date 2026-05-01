Košarkaški klub Partizan u finišu aktuelne sezone radi i na slaganju timu za narednu.

Ono što je do sada ozvaničeno jeste da je Karlik Džons produžio ugovor, a da se Žofri Lovernj vratio.

Partizan - Sloboda 30.4.2026

Po svemu sudeći, stiže i Kajl Olman iz Turk Telekoma. U medijima se mogu pročitati mnoga imena, kao i to da je Partizan poslao ponudu Zeku Ledeju.

Novo ime na toj listi je Filip Borovićanin (22, 206), prenosi Meridiansport.

Borovićanin, koji pokriva krilne pozicije, je diplomirao na Univerzitetu Ksavijer, a ove sezone je prosečno beležio 10.8 poena, 7.4 skokova i 4.2 asistencije.

Formirao se u KK Beko iz Beograda, klubu u kojem je stasavao i Alen Smailagić.

Bio je član reprezentacije Srbije na Svetskom prvenstvu do 19 godina 2023. godine, gde je prosečno beležio 14.1 poen, 7.3 skoka i 2.7 asistencije.