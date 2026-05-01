Matković, koji je ove sezone igrao na 62 utakmica u NBA i na njima, za nešto manje od 15 minuta beležio 5,7 poena, uz 3,7 skokova po utakmici, bio je gost podkasta "6,75 range" i tom prilikom je govorio o raznim temama.

U jednom trenutku jedan od voditelja podkasta je upitao hrvatskog košarkaša da li poznaje Luku Dončića, a za odgovor je dobio zanimljivu anegdotu.

"Luku sam pogodio laktom u glavu pa sam bio neprijatelj Slovenije", rekao je Matković i izazvao smeh voditelja podkasta.

"Pa, jesi normalan brate, gde Luku bre?", poručio je drugi voditelj.

Karlo je pojasnio šta se dogodilo i poručio da je imao interakciju i sa čovekom sa tribina.

"Bila je neka prijateljska i na iskakanju sam ga slučajno pogodio laktom. Malo smo se sukobili. Neko iz publike mi pokazuje srednji prst, a sedeo je sa detetom. Rekao sam mu: "Sram te bilo!".

Kako kaže, Dončić ga nije pamtio po lošem i u nekim narednim susretima u SAD nije pominjao njihov duel.

"Kasnije, okej, sreli smo se na utakmici, sve top... On zaboravio, a meni još u glavi... Samo da ga ne podsetim, znaš...", poručio je Karlo Matković.

