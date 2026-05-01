Košarkaš Partizana Isak Bonga i Bogoljub Marković iz Mege izabrani su u idealnu petorku ABA lige za sezonu 2025/26, saopštilo je danas to regionalno takmičenje.

Pored mesta u idealnoj petorci takmičenja, Bonga je ove sezone osvojio i priznanje za najboljeg defanzivca ABA lige, dok je Markoviću pripala nagrada za najboljeg mladog igrača.

Isak Bonga Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Uz Bongu i Markovića, u idealnu petorku su izabrana i dva košarkaša prvoplasiranog Dubaija - Mfiondu Kabengele i Dvejn Bejkon, kao i igrač Kluža Mičel Krik.

Za članove idealne petorke glasali su treneri klubova ABA lige, novinari i navijači, a najveći procenat glasova osvojio je Kabengele sa 12,1 odsto.

Od igrača koji nisu uspeli da postanu deo idealne petorke, najveći procenat glasova dobio je bek Crvene zvezde Džered Batler (7,1 odsto).

Kurir sport / Beta

