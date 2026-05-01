Za dobitnika nagrade za MVP-a ABA lige, koja nosi ime po nekadašnjem srpskom košarkašu i bivšem treneru Mege Dejanu Milojeviću, glasali su treneri klubova koji učestvuju u tom regionalnom takmičenju, kao i novinari i navijači, a 20-godišnji košarkaš je osvojio ukupno 50,4 odsto glasova.

Bogoljub Marković je ove sezone, drugi put zaredom, osvojio i nagradu za najboljeg mladog igrača ABA lige i tako postao prvi košarkaš kojem je to pošlo za rukom, a izabran je i za člana idealne petorke tog takmičenja.

Srpski centar je ove sezone bio lider regionalnog takmičenja po prosečnom indeksu korisnosti (23,8) i po prosečnom broju uhvaćenih skokova (9,1).

Bogoljub Marković

Uz to, upisivao je i 18,3 poena, 2,5 asistencija, ukradenu loptu i blokadu po utakmici za ekipu Mege, koja je sezonu završila na trećem mestu na tabeli plej-auta sa skorom 12/14.

Drugo mesto u glasanju za MVP-a zauzeo je srpski košarkaš u ekipi Kluža Dušan Miletić sa 11,4 odsto glasova, dok je treći bio njegov klupski saigrač Mičel Krik sa 9,5 odsto glasova.

