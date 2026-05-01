“Sada igramo u gostima i oni će, naravno, biti veoma motivisani. Moramo pre svega da otvorimo utakmicu bolje nego juče. Mislim da treba da odigramo ozbiljno, da odbrana bude čvršća nego u prvim minutima prošle utakmice, da delimo loptu i nametnemo svoj ritam igre", rekao je Penjaroja, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Slobode dočekaće u subotu ekipu Partizana u Sportskoj hali "Veliki park", u drugom meču četvrtfinalne serije Superlige.

Partizan je u prvom meču serije koja se igra na dve pobede slavio rezultatom 103:77.

Košarkaš Partizana Arijan Lakić rekao je da očekuje lepu atmosferu na tribinama dvorane u Užicu, kao i da ima lepa iskustva igranja u tom gradu.

"Na nama je da izvučemo maksimum i damo sve od sebe. Četvrtfinale KLS-a nosi veliku težinu, niko neće ući opušteno u ovaj meč i očekuje nas velika borba. Iako dolazimo kao gosti, verujem da imamo istu želju za pobedom kao i oni", zaključio je Lakić.

Utakmica između Slobode iz Užica i Partizana igra se u subotu od 18.00.

(Beta)