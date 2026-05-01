Košarkaški klub Zadar je na spektakularan način obeležio 40. godišnjicu od osvajanja titule prvaka Jugoslavije, titule koja za njih ima ogroman značaj, jer je osvojena u finalu plej-ofa protiv zagrebačke Cibone, koja je tada bila aktuelni dvostruki prvak Evrope, predvođen legendarnim Draženom Petrovićem.

Pitanje šampiona rešavalo se u majstorici u Zagrebu, gde je Cibona bila veliki favorit, ali tadašnji trener Zadra Vlade Đurović je uspeo da ubedi svoje igrače da mogu da naprave senzaciju, u čemu su oni na kraju i uspeli.

Decenijama se u Hrvatskoj prepričava Đurovićev govor u poluvremenu, kada je pokušavao da ''probudi'' najboljeg strelca ekipe Petra Popovića, kome je između ostalog rekao:

''Koliko godina igraš tu košarku? Imaš troje dece, šta ćeš pričati deci? Ništa nisi osvojio!''

U nastavku je Popović postao bukvalno nezaustavljiv za odbranu Cibone, do kraja meča je upisao 35 poena, uz devet postignutih trojki, a Zadar je posle produžetka trijumfovao sa 111:110 i ostvario čudesni uspeh koji se u Zadru prepričava ''s kolena na koleno'', a u nedelju, tačno 40 godina kasnije, veliki broj navijača Zadra pozdravio šampionsku generaciju.

Centralni događaj održan je na punom Narodnom trgu, gde se Vlade Đurović sa balkona obratio prisutnim navijačima, kao i nekadašnjim i sadašnjim igračima Zadra.

''Želim da se zahvalim vama Zadranima što ste došli u ovolikom broju. Ovo je fantastično, naježio sam se! Bio sam ovde samo jednu sezonu, ali sam odmah shvatio sve. Promenio sam 13 država i 26 klubova, ali ovo što ima u Zadru nema nigde na svetu, da navijači pevaju 'mi smo Zadrani, Zadar je naš', hajde recite, koji grad na svetu to ima? Zagreb, Beograd, gde? Fantastično...

Duša grada ostaje ista, gledam ove mlade igrače ovde, želim vam da postanete veliki igrači. Gledao sam ovog malog Luku, juniora. Sa Zvezdom su igrali. Je li Luka tu'', upitao je Đurović, tražeći pogledom talentovanog Luku Bičića, koji je podigao ruku, a iskusni stručnjak mu je zatim poručio:

''Ej majstore, da ti kažem nešto - promašio si poslednji šut, da si ubacio, vi dobijate Zvezdu u 'Pioniru', ali znaš šta si pokazao? Da imaš veliko srce, uzeo si loptu i šutirao, moraš da budeš igrač. Pozdravljam vas i ostaćete mi zauvek u srcu. Hvala, Zadre'', poručio je Đurović, pozdravljen gromoglasnim aplauzima.