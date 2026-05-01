Nemile scene u Čajetini.
Košarka
TOTALNI HAOS U ČAJETINI: Pogledajte pesničenje Kalinića i Čibeja, meč prekinut! Svi uleteli na teren, došla i policija
Košarkaši Crvene zvezde gostovali su Zlatiboru u Čajetini u revanšu četvrtfinala Košarkaške lige Srbije, a u drugom poluvremenu došlo je do tuče na terenu.
Nakon promašaja Mateja Čibeja, Nikola Kalinić i on su bili u duelu. Udario je dva puta srpski igrač Slovenca i nakon toga je krenuo potpuni haos.
Obe klupe su ušle na parket, a ubrzo se pojavila i policija.
Pogledajte kako je sve počelo:
Ipak, i pored sveopšteh haosa na terenu, glavni utisak sjajna igra ekipe Zlatibora i istorijska pobeda protiv apsolutnog favorita.
Na kraju, 94:89 za Zlatibor, pa će o putniku na fajnal-for u Nišu odlučivati majstorica u Beogradu.
