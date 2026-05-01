Slušaj vest

Košarkaši Crvene zvezde gostovali su Zlatiboru u Čajetini u revanšu četvrtfinala Košarkaške lige Srbije, a u drugom poluvremenu došlo je do tuče na terenu.

Nakon promašaja Mateja Čibeja, Nikola Kalinić i on su bili u duelu. Udario je dva puta srpski igrač Slovenca i nakon toga je krenuo potpuni haos.

Obe klupe su ušle na parket, a ubrzo se pojavila i policija.

Nikola Kalinić tuča na meču Zvezde i Zlatibora Izvor: Arena 1 Premium

Ipak, i pored sveopšteh haosa na terenu, glavni utisak sjajna igra ekipe Zlatibora i istorijska pobeda protiv apsolutnog favorita.

Na kraju, 94:89 za Zlatibor, pa će o putniku na fajnal-for u Nišu odlučivati majstorica u Beogradu.