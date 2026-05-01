Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Zlatibora kao gosti rezultatom 94:89 u drugoj utakmici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije.

Crvena zvezda - Zlatibor 29.4.2026

Zlatibor je tako izjednačio na 1:1 u seriji, a putnika na završni turnir u Nišu odlučiće majstorica u Beogradu.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je vidno nezadovoljni trener crveno-belih Saša Obradović.

"Čestitke Zlatiboru, oni su zaslužili da pobede. Što se nas tiče, ovo nije samo košarkaška već i ljudska bruka. Sramotno ponašanje pre svega, ispred kluba ako mogu da se izvinim za ovakvo ponašanje i ovu tuču i sve što se desilo. Ja se iskreno izvinjavam. Ja nisam nikad bio deo ovakve reakcije, to je prvo izvinjenje. Druga stvar, što se košarke tiče i priče o plej - ofu. Ovo je čista realnost kroz ovaj tim, uz sav respekt Zlatiboru. Ako razmišljaš i pričaš o plejofu, a pokažeš ovakvu igru... Suvišna je priča. Čestitke, nemam šta da dodam više, to je to", rekao je deprimirani Obradović.

Nikola Kalinić tuča na meču Zvezda - Zlatibor Izvor: Arena 1 Premium