Haos u Čajetini tokom meča Zlatibora i Zvezde.
KALINIĆ ISKLJUČEN ZBOG TUČE! Besan ušao u klinč sa navijačima - pogledajte kako ga provociraju i kako im on uzvraća
Košarkaši Zlatibora izjednačili su na 1:1 u četvrtfinalu Superlige protiv Crvene zvezde, pošto su na svom terenu pobedili 94:89 (20:22, 33:15, 18:28, 23:24).
Na minut i 24 sekundi pre kraja treće četvrtine pod košem Zlatibora došlo je do duela Čibeja i Nikole Kalinića, koji je u više navrata pesnicama udario slovenačkog košarkaša, posle čega su u teren uleteli igrači obe ekipe.
Situacija se ubrzo smirila, a sudije su posle odgledanog snimka dale po tehničku grešku klupama obe ekipe, dok su Kalinić, Izundu i Dejan Davidovac iz Zvezde isključeni, a Čibej, Hanter-Vitfild i Stefan Savić iz Zlatibora.
Po izlasku sa terena navijači su pogrdno skandirali Kaliniću koji je ušao u klinč sa njima.
