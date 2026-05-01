Zlatibor je tako izjednačio na 1:1 u seriji, a putnika na završni turnir u Nišu odlučiće majstorica u Beogradu.

Nakon senzacionalne pobede svoje impresije na konferenciji za štampu izneo je jedan od junaka pobede Nemanja Protić.

"Nemam snage za komentar... Šta da kažem, pobeda protiv Crvene zvezde je kruna ove uspešne sezone. Ne znam šta da kažem. Prvi put sam ostao bez komentara, želim da se zahvalim publici koja je bila sjajna. Gurali su nas svih 40 minuta, bili su uz nas i to mi je ostavilo utisak. Ne bih da komentarišem dalje, košarkaški da li se igrao pik na strani, topu ili ne znam ni ja šta... Najveći utisak je puna hala i što nas je publika podržavala svih 40 minuta, zahvaljujem im se na tome."

Na pitanje šta očekuje u odlučujućem trećem meču, Protić je ostao jednako kratak i direktan:

"Komentar? Nemam pojma, daćemo sve od sebe, pa šta bude. Kao što smo davali sve od sebe."

Dotakao se i incidenta na terenu, ali je smirio tenzije između ekipa.

"Ne znam šta bih rekao. Srećom nije bilo ozbiljnijeg incidenta ili da se potuklo više igrača. Znam sve domaće igrače Zvezde, oni su sjajni momci. To je u žaru borbe, neko je od njih napravio malo ružniju reakciju, pa je došlo do varnica. Niko ništa neće zameriti, niti se bilo ko ljuti. To je normalno u žaru borbe. Dešava se."

Na kraju je otkrio i šta mu je prolazilo kroz glavu u završnici neizvesnog meča.

"Kako da preživim utakmicu. Ne mogu da kažem šta je bilo u glavi. To je to."