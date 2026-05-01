Slušaj vest

Košarkaši Zlatibora izjednačili su na 1:1 u četvrtfinalu Superlige protiv Crvene zvezde, pošto su na svom terenu pobedili 94:89 (20:22, 33:15, 18:28, 23:24).

Na minut i 24 sekundi pre kraja treće četvrtine pod košem Zlatibora došlo je do duela Čibeja i Nikole Kalinića, koji je u više navrata pesnicama udario slovenačkog košarkaša, posle čega su u teren uleteli igrači obe ekipe.

Ali tu nije bio krah haosu. On se nastavio i posle meča. Prvo se na konferecnciji za medije obratio trener poraženog tima Saša Obradović, koji se izvinio za ponašanje svojih igrača, a zatim su iz domaćeg tima obratili igrač Nemanja Protić i trener Strajin Nedović.

Preciznije, Nedović je pokušao da se obrati... Naime, u tom trenutku su se začuli povici, buka i psovke sa hodnika, a on je otišao da vidi o čemu se radi.

Pogledajte: