U drugoj utakmici četvrtfinalne serije plej-ofa Super lige Srbije, Zlatibor i Crvena zvezda su u Čajetini odigrali dramatičan meč koji je obeležila i opšta tuča na terenu.

Bez obzira na to, glavni utisak sjajna igra ekipe Zlatibora i istorijska pobeda protiv apsolutnog favorita - 94:89 za Zlatibor, pa će o putniku na Fajnal-for u Nišu odlučivati majstorica u Beogradu.

Kao da nije bilo dovoljna tuča na terenu, već po završetku susreta preselila na - tribine. Glavni akter - opet Nikola Kalinić.

Kalinić i Ebuka Izundu su se popeli i na tribine kako bi se obračunali sa navijačima, odgurnuli jednog navijača, a umešali su se drugi kako bi razdvajali.

Pogledajte tu scenu: