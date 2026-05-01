HAOS BEZ KRAJA! Kalinić i Izundu preskočili ogradu i potukli se sa navijačima! Vukli se, gurali i udarali ko je koga stigao!
U drugoj utakmici četvrtfinalne serije plej-ofa Super lige Srbije, Zlatibor i Crvena zvezda su u Čajetini odigrali dramatičan meč koji je obeležila i opšta tuča na terenu.
Bez obzira na to, glavni utisak sjajna igra ekipe Zlatibora i istorijska pobeda protiv apsolutnog favorita - 94:89 za Zlatibor, pa će o putniku na Fajnal-for u Nišu odlučivati majstorica u Beogradu.
Kao da nije bilo dovoljna tuča na terenu, već po završetku susreta preselila na - tribine. Glavni akter - opet Nikola Kalinić.
Kalinić i Ebuka Izundu su se popeli i na tribine kako bi se obračunali sa navijačima, odgurnuli jednog navijača, a umešali su se drugi kako bi razdvajali.
Pogledajte tu scenu:
