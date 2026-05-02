U izuzetno dramatičnoj šestoj utakmici prve runde plej-ofa Istočne konferencije, Toronto Reptorsi su posle porodužetka savladali Klivlend pred svojim navijačima 112:110 i tako izborili majstoricu.

Heroj utakmice bio je Ar Džej Beret, koji je na 1.2 sekunde pre kraja produžetka ubacio nestvarnu trojku za trijumf svog tima.

Toronto - Klivlend, pobeda Repotrsa u 6. utakmici plej-ofa

Beret je šutirao preko ruke protivnika, lopta je udarila u obruč, visoko odskočila i onda završila u košu, što je izazvalo erupciju oduševljenja u dvorani.

Klivlend je imao poslednji napad, ali pokušaj Moblija za tri nije bio uspešan.

U ekipi trenera Darka Rajakovića najefikasniji bio je Skoti Barns sa 25 poena i 14 asistencija, junak Beret ubacio je 24 poena, koliko je imao i Džakobi Volter, dok je Kolin Mari Bojls dodao 17 poena.

Kod Klivlenda su se istakli Evan Bobli sa 26 poena i 14 skokova, Donovan Mičel je ubacio 24 poena, dok je Džejms Harden zabeležio 16 poena, devet skokova i devet asistencija.

Sedma, odlučujuća utakmica igra se u Ohaju, gde su Kavsi do sada dobili sve mečeve u seriji. Toronto, s druge strane, još uvek čeka na prvu plej-of pobedu na gostovanju u Klivlendu, što dodatno podiže ulog pred majstoricu.

