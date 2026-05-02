DARKO IZBORIO MAJSTORICU - I TO NA KAKAV NAČIN! Nestvarna trojka u poslednjoj sekundi produžetka za pobedu Toronta u 6. utakmici! (VIDEO)
U izuzetno dramatičnoj šestoj utakmici prve runde plej-ofa Istočne konferencije, Toronto Reptorsi su posle porodužetka savladali Klivlend pred svojim navijačima 112:110 i tako izborili majstoricu.
Heroj utakmice bio je Ar Džej Beret, koji je na 1.2 sekunde pre kraja produžetka ubacio nestvarnu trojku za trijumf svog tima.
Beret je šutirao preko ruke protivnika, lopta je udarila u obruč, visoko odskočila i onda završila u košu, što je izazvalo erupciju oduševljenja u dvorani.
Klivlend je imao poslednji napad, ali pokušaj Moblija za tri nije bio uspešan.
U ekipi trenera Darka Rajakovića najefikasniji bio je Skoti Barns sa 25 poena i 14 asistencija, junak Beret ubacio je 24 poena, koliko je imao i Džakobi Volter, dok je Kolin Mari Bojls dodao 17 poena.
Kod Klivlenda su se istakli Evan Bobli sa 26 poena i 14 skokova, Donovan Mičel je ubacio 24 poena, dok je Džejms Harden zabeležio 16 poena, devet skokova i devet asistencija.
Sedma, odlučujuća utakmica igra se u Ohaju, gde su Kavsi do sada dobili sve mečeve u seriji. Toronto, s druge strane, još uvek čeka na prvu plej-of pobedu na gostovanju u Klivlendu, što dodatno podiže ulog pred majstoricu.
Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice: