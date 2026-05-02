Slušaj vest

Bivši NBA košarkaš i poznati analitičar Kendrik Perkins ponovo je bez zadrške kritikovao Nikolu Jokića, i to oštrije nego ikada ranije.

Nakon šokantne eliminacije Denvera već u prvoj rundi NBA plej-ofa usledile su brojne reakcije, a Perkins je još jednom bio među najglasnijima. Nekadašnji NBA centar nije imao milosti prema srpskom asu, ističući da mora da snosi veliki deo odgovornosti za neuspeh ekipe.

Nikola Jokić na šestom meču Minesota - Denver Foto: Stephen Maturen / Getty images / Profimedia

Najpre se osvrnuo na Nikolinu izjavu da bi posle ovoga svi bili otpušteni da su u Srbiji.

"Mi nismo u Srbiji, ovo je Amerika. Bio je nadigran u ovoj seriji. Nadigran. Mora da snosi odgovornost, kao što to tražimo od svakog 'velikog' imena. U poslednje tri godine - ispadanje u drugoj rundi, pa opet u drugoj rundi, pa u prvoj rundi. I vi mi kažete da bez Entonija Edvardsa, bez Dantea, bez dvojice startera i najboljeg igrača rivala - nisi mogao da dobiješ ovu seriju?"

On je otišao i korak dalje, dovodeći u pitanje mesto Jokića među najvećima u istoriji. U svom izlaganju čak se izvinio legendama poput Šekilu O'Nilu, Karimu Abdul-Džabaru i Hakimu Ollajdžuvonu, ističući da su mnogi prerano svrstavali srpskog centra u to elitno društvo.

"Zbog nekih stvari i brojki koje je beležio u ligaškom delu sezone. Razumem - ima jednu NBA titulu. Zapravo, iskreno, ne mislim da će Jokić osvojiti još jednu titulu. I to neće biti samo zbog njega".

Kendrik Perkins Foto: Printscreen

Posebno je naglasio defanzivne slabosti Jokića, tvrdeći da je upravo taj segment igre bio meta protivnika. Pozvao se i na izjave Džejdena Mekdenijelsa, koji je otkrio da je plan Minesote bio da konstantno napada Jokića u odbrani.

Perkins smatra da Jokić ne zaslužuje mesto u Top 5 najboljih centara u istoriji.

"Da li je među deset najboljih centara svih vremena? Apsolutno. Ali za priču o Top 5 – potrebno je mnogo više. Više titula, više priznanja", zaključio je on, dodajući da je Rudy Gobert ove sezone uspeo da nadigra srpskog centra.

I dok se polemika oko Jokićevog statusa u istoriji nastavlja, jasno je da će ovakve izjave dodatno podgrejati raspravu među navijačima i stručnjacima širom NBA lige.