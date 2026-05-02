Košarkaši Los Anđeles Lejkersa izborili su plasman u drugu rundu NBA plej-ofa, pošto su u šestoj utakmici ubedljivo savladali Hjuston Roketse - 98:78.

Od samog starta Lejkersi su nametnuli ritam, držali prednost i nisu dozvolili rivalu da ozbiljnije zapreti u završnici, čime su potvrdili kvalitet i iskustvo u mečevima visokog uloga.

Šesta utakmica prve runde plej-ofa, Lebron protiv Hjustona Foto: Kenneth Richmond / Getty images / Profimedia

Lebron Džejms još jednom je pomerio granice i pokazao da je i u petoj deceniji života jedan od najdominantnijih igrača sveta.

Kada je bilo najpotrebnije, 41-godišnji "Kralj" preuzeo je odgovornost i odigrao utakmicu u svom prepoznatljivom stilu – kombinacija snage, iskustva i vrhunske košarkaške inteligencije bila je previše za ambiciozni Hjuston. Kontrolisao je tempo igre, pronalazio saigrače u pravim trenucima i pogađao kada se lomio rezultat.

Lejkersi su zahvaljujući njegovom vođstvu od samog početka držali konce u svojim rukama. Svaki pokušaj Roketsa da se vrate u meč brzo je bio ugušen, najčešće upravo kroz poteze iskusnog lidera iz Los Anđelesa.

Meč je završio sa 28 poena, sedam skokova i osam asistencija.

Ono što ovaj podvig čini još impresivnijim jeste činjenica da Lebron već godinama prkosi vremenu. Dok mnogi u tim godinama odavno završe karijeru, on i dalje odlučuje plej-of serije i vodi tim ka najvišim ciljevima.

U drugoj rundi Lejkersi će odmeriti snage sa Oklahomom, koja je sa ubedljivih 4:0 u seriji savladala Finiks na startu doigravanja.