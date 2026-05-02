Istorijska pobeda Zlatibora nad Crvenom zvezdom (94:89) u drugom meču plej-ofa Super lige Srbije ostala je u senci sramnih incidentata u kojima je glavni akter bio iskusni as crveno-belih Nikola Kalinić.

Nikolu Kalinića provocirali navijači Zlatibora Izvor: Arena 1 Premium

U drugom poluvremenu izazvao je opšti haos na terenu, pošto je nakon jednog duela pesnicama nasrnuo na protivničkog igrača Mateja Čibeja.

Nažalost, nije se tu zaustavio. Po završetku susreta Kalinić je ušao u sukob sa publikom. Vratio se na teren hale Sportskog centra u Čajetini sa Dejanom Davidovcem i Ebukom Izunduom, preskočio zaštitnu ogradu i krenuo ka jednom navijaču, uz ozbiljne pretnje koje su se čule na snimku. U gužvi se našao i Izundu, koji je odgurnuo jednog od prisutnih navijača.

Na društvenim mrežama sada se pojavio i snimak dešavanja ispred dvorane. Ogorčeni navijači Zlatibora čekali su igrače Crvene zvezde, koje su pripadnici policije ispratili do autobusa. Navijači su žestoko izvređali nervoznog Kalinića, koji je sa kapuljačom na glavi izašao iz dvorane i uputio se ka autobusu.

