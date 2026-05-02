Detroit Pistonsi izborili su majstoricu u prvoj rundi plej-ofa istočne konferencije, pošto su posle nestvarnog preokreta u šestoj utakmici savladali Orlando rezultatom 93:79.

Delovalo je da će Orlando pred svojim navijačima završiti posao i obezbediti plasman u narednu rundu, ali se meč pretvorio u pravu noćnu moru za domaći tim. Ekipa trenera Jamahl Mosley imala je ogromnih +22 na poluvremenu, ali je u nastavku usledio potpuni kolaps.

U drugom poluvremenu košarkaši Orlanda su potpuno stali – postigli su svega 19 poena, što je gotovo nezabeležen pad u NBA plej-ofu. Promašili su 23 šuta u nizu i praktično ostali bez koša tokom ogromnog vremenskog intervala, što je omogućilo Detroitu da preuzme kontrolu i napravi senzacionalan preokret. Verovali ili ne, bili su bez koša 45 minuta realnog vremena - od 20.46 do 21.31 publika u KIA centru nije videla koš svojih miljenika.

Heroj Pistonsa bio je Kejd Kaningem sa 32 poena i 10 skokova, dok je odličnu partiju pružio i Tobijas Heris sa 22 poena i 10 uhvaćenih lopti. Značajan doprinos dao je i Dankan Robinson, koji je ubacio 14 poena.

Kod Orlanda su se izdvojili Paolo Bančero sa 17 poena, 10 skokova i šest asistencija, kao i Desmond Bejn, koji je takođe ubacio 17, ali to nije bilo ni blizu dovoljno da se izbegne težak poraz.

Detroit je ovim trijumfom spasao sezonu i izborio sedmu, odlučujuću utakmicu koja će se igrati u „Little Caesars Areni“. Biće to prilika da prvi nosilac potvrdi kvalitet, ali i da Orlando pokuša da se oporavi od jednog od najtežih poraza u novijoj istoriji plej-ofa.

