Fudbaler Crvene zvezde Nemanja Radonjić, koji je već duže vreme suspendovan zbog nediscipline, pružio je podršku Nikoli Kaliniću nakon skandala u Čajetini.

Podsetimo, istorijska pobeda Zlatibora nad Crvenom zvezdom u plej-ofu KLS (94:89) ostala je u senci incidenata u kojima je glavni akter bio upravo Kalinić.

Iskusni as Zvezde izazvao je opštu tuču na terenu, pošto je nakon jednog duela pesnicama nasrnuo na protivničkog igrača Mateja Čibeja. Nažalost, tu se nije zaustavio. Nakon meča se vratio na teren hale Sportskog centra u Čajetini sa Dejanom Davidovcem i Ebukom Izunduom, preskočio zaštitnu ogradu i krenuo ka jednom navijaču, uz ozbiljne pretnje koje su se čule na snimku.

Kalinić je dobio podršku kolege iz fudbalskog kluba Zvezde - Nemanje Radonjića.

Radonjić je na svom Instagram storiju podelio Nikolinu fotografiju atraktivnog zakucavanja protiv Partizana uz pesmu Beogradskog sindikata: "Mi smo ta ekipa".

