U izuzetno dramatičnoj šestoj utakmici prve runde plej-ofa Istočne konferencije NBA lige, košarkaši Toronta savladali su posle produžetka ekipu Klivlenda 112:110 i tako izborili majstoricu.

Toronto - Klivlend, pobeda Repotrsa u 6. utakmici plej-ofa

Apsolutni heroj utakmice bio je Ar Džej Beret, koji je na 1.2 sekunde pre kraja ubacio ludu trojku za pobedu svog tima.

Beret je šutirao preko ruke protivnika, lopta je udarila u obruč, visoko odskočila i onda završila u košu, što je izazvalo erupciju oduševljenja u dvorani i van nje.

U prenosu meča nije se mogla videti reakcija srpskog trenera Darka Rajakovića nakon trojke Bereta. Međutim, pojavio se snimak sa tribina na kom se vidi kako je Srbin reagovao.

Mirno je pratio akciju, kada se lopta odbila od obruča čučnuo je, a onda skočio i krenuo da slavi.

Pogledajte kako je to izgledalo:

