Slušaj vest

Zlatibor jeste ostvario veliku pobedu, ali je ona ostala u senci sramotnih scena koje je inicirao Nikola Kalinić, a posle kojih je došlo do ozbiljne tuče igrača na terenu.

Posle gledanja snimka, sudije su isključile šestoricu igrača, ali kada pogledamo pravilnik - jasno je da su arbitri napravili veliki propust i da nisu primenili pravila.

1/6 Vidi galeriju Zlatibor - Crvena zvezda tuča Foto: Printscreen / Arena sport

O čemu se zapravo radi?!

Sa klupe su u teren ušli skoro svi igrači oba tima, a prema pravilniku - oni su morali biti i isključeni! Svi se već sećaju čuvene tuče na utakmici Partizana i Zvezde, kada su isključeni svi koji su sa klupe ušli na teren tokom iste, a ista stvar je morala da se ponovi i u Čajetini. Zašto nije, pitanje je za delegata i arbitre.

U ostalom, pročitajte šta kaže pravilnik...

Član 39 - Tuča

39.1 Definicija

Tuča je fizička interakcija između dva ili više protivničkih igrača i bilo koje osobe kojoj je dozvoljeno da sedi na klupi ekipe.

Ovaj član se primenjuje samo na zamene, glavne trenere, prve pomoćne trenere, igrače udaljene iz igre i prateće članove delegacije koji napuste granice prostora oko klupe ekipe u toku tuče ili bilo koje situacije koja može da dovede do tuče.

39.2 Pravilo

39.2.1 Zamenici, igrači udaljeni iz igre ili prateći članovi delegacije koji napuste prostor oko klupe ekipe u toku tuče ili bilo koje situacije koja može da dovede do tuče, se diskvalifikuju.

39.2.2 Samo je glavnom treneru i/ili pomoćnom treneru dozvoljeno da napuste prostor oko klupe ekipe u toku tuče ili bilo koje situacije koja može da dovede do tuče, da bi pomogli sudijama da održe ili uspostave red. U ovoj situaciji, oni se ne diskvalifikuju.

39.2.3 Ako glavni trener i/ili prvi pomoćni trener napuste prostor oko klupe ekipe i ne pomognu niti pokušaju da pomognu sudijama da održe ili uspostave red, diskvalifikuju se.

Pravilnik KLS

BONUS VIDEO: