Bivši saigrač Nikole Jokića, košarkaš Bruklin Netsa Majkl Porter Džunior, bio je prinuđen da zatraži pomoć policije pošto mu je poznata influenserka Selin Pauel (30) upala u vilu.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi kako Porter razgovara sa policijom, a onda jednom prijatelju otkriva da je influenserka bez dozvole upala u njegovu vilu i na svom Instagram storiju podelila njegovu adresu.

Košarkaš je bio prinuđen da spakuje stvari i napusti dom.

"Da li je ovo jedna od najluđih stvari koje si video? Moram da se spakujem i da odem na drugu lokaciju", rekao je on jutjuberu "Neonu" sa kojim je imao intervju.