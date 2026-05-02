Influenserka Selin Pauel priredila je veliku neprijatnost zvezdi Bruklin Netsa.
POZNATA INFLUENSERKA JOKIĆEVOM BIVŠEM SAIGRAČU PRIREDILA PAKAO! Upala mu u vilu, policija morala da interveniše! Košarkaš spakovao stvari i pobegao iz kuće!
Bivši saigrač Nikole Jokića, košarkaš Bruklin Netsa Majkl Porter Džunior, bio je prinuđen da zatraži pomoć policije pošto mu je poznata influenserka Selin Pauel (30) upala u vilu.
Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kom se vidi kako Porter razgovara sa policijom, a onda jednom prijatelju otkriva da je influenserka bez dozvole upala u njegovu vilu i na svom Instagram storiju podelila njegovu adresu.
Košarkaš je bio prinuđen da spakuje stvari i napusti dom.
"Da li je ovo jedna od najluđih stvari koje si video? Moram da se spakujem i da odem na drugu lokaciju", rekao je on jutjuberu "Neonu" sa kojim je imao intervju.
