Najbolji igrač Minesote Timbervulvs, Entoni Edvards, zbog povrede kolena propustiće prvi meč polufinalne serije Zapadne konferencije protiv San Antonio Sparsa.

Podsetimo, Edvards je u četvrtoj utakmici protiv Denvera, koja je odigrana 25. aprila, zadobio kontuziju kosti i hiperekstenziju levog kolena.

"Naravno da postoji nada kako serija bude odmicala, ali rečeno mi je da Entoni Edvards neće igrati na početku druge runde", rekao je Šems Čaranija u ESPN-ovoj emisiji "Get Up".

"Prošlo je nešto više od nedelju dana od povrede. Ovo je povreda koja traje više nedelja, minimum dve, tako da će propustiti barem nekoliko utakmica", dodao je čuveni NBA insajder.

Ne propustiteKošarkaPOZNATA INFLUENSERKA JOKIĆEVOM BIVŠEM SAIGRAČU PRIREDILA PAKAO! Upala mu u vilu, policija morala da interveniše! Košarkaš spakovao stvari i pobegao iz kuće!
Majkl Porter
KošarkaNOVI DETALJI EPSKOG SKANDALA SA MEČA ZLATIBOR - ZVEZDA! Sudije napravile OGROMAN PROPUST posle sramotnog poteza Kalinića: Pravila su jasna, ali NISU PRIMENJENA!
Zlatibor - Crvena zvezda tuča 6.png
KošarkaOVO NISTE MOGLI DA VIDITE U PRENOSU UTAKMICE! Pogledajte reakciju Darka Rajakovića posle lude trojke za pobedu! (VIDEO)
Screenshot 2026-05-02 095819.jpg
Košarka"MI SMO TA EKIPA" Nemanja Radonjić se oglasio posle haosa na Zlatiboru: Podelio Kalinićevu čuvenu fotografiju sa večitog derbija!
Nikola Kalinić

Nikolu Kalinića provocirali navijači Zlatibora Izvor: Arena 1 Premium