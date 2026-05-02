Najbolji igrač Minesote Timbervulvs, Entoni Edvards, zbog povrede kolena propustiće prvi meč polufinalne serije Zapadne konferencije protiv San Antonio Sparsa.

Podsetimo, Edvards je u četvrtoj utakmici protiv Denvera, koja je odigrana 25. aprila, zadobio kontuziju kosti i hiperekstenziju levog kolena.

"Naravno da postoji nada kako serija bude odmicala, ali rečeno mi je da Entoni Edvards neće igrati na početku druge runde", rekao je Šems Čaranija u ESPN-ovoj emisiji "Get Up".

"Prošlo je nešto više od nedelju dana od povrede. Ovo je povreda koja traje više nedelja, minimum dve, tako da će propustiti barem nekoliko utakmica", dodao je čuveni NBA insajder.