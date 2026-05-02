Doskorašnji plejmejker Crvene zvezde, Brazilac Jago Dos Santos, otkrio je razloge prelaska u Virtus.

Izuzetno turbulentnu sezonu imao je Jago. Zvezda mu je prošlog leta saopštila da ne računa više na njega, a onda je odlučila da ga vrati u tim. U finišu regularnog dela sezone u Evroligi ponovo je ispao iz rotacije, a onda je usledio i iznenadni transfer u Virtus.

U razgovoru za italijanske medije omaleni Brazilac je otkrio kako je došlo do prelaska u redove slavnog kluba iz Bolonje.

"Došao sam ovde jer imam dobre prijatelje u timu, trener me poznaje i sviđa mi se način na koji igraju. Pokušaću da unapredim sebe i igru Virtusa. Moj cilj je da vidim saigrače srećne dok igraju sa mnom, to je jedan od glavnih zadataka plejmejkera. Odmah sam primetio kako igraju i energiju među njima, i to mi se sviđa", rekao je Jago.

Pritisak mu ne smeta, u Zvezdi je naučio da se nosi sa tim.

"Volim da osećam pritisak, jer kada postoji pritisak moraš biti fokusiran i dati maksimum. Znam istoriju kluba. Znam da postoji pritisak da se ide do kraja. Ovde sam zbog toga. Ovde sam da unapredim sebe, saigrače i tim", istakao je Brazilac.