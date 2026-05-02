Košarkaši Zlatibora na ovaj način su proslavili pobedu protiv Crvene zvezde.
POSTER DUŠKA VUJOŠEVIĆA, UVREDE ZA ZVEZDU, SOČNA PSOVKA... Isplivao snimak slavlja iz svlačionice Zlatibora posle velike pobede u meču koji je obeležila TUČA!
Zlatibor - Crvena zvezda tuča Foto: Printscreen / Arena sport
Ovo je u kratkim crtama opis meča koji su u Čajetini odigrali Zlatibor i Zvezda, a u kom su crveno-beli doživeli senzacionalan poraz.
Posle velike pobede, igrači Zlatibora su ušli u svlačionicu i pustili hit Seke Aleksić "Crno i zlatno", ali su u navijačkoj formi Grobara vređali Crvenu zvezdu uz sočnu psovku.
Da sve bude zanimljivije, na zidu svlačionice mogli smo videti i poster legendarnog trenera Partizana, Duška Vujoševića!
Pogledajte kako je izgledalo slavlje igrača Zlatibora o kom će, sasvim sigurno, biti diskusije...
