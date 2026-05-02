Skandalozna tuča, šokantno iznenađenje, nastavak haosa, pa slavlje o kom će biti diskusije... A sada - suspenzije!

Ovo je u kratkim crtama opis meča koji su u Čajetini odigrali Zlatibor i Zvezda, a u kom su crveno-beli doživeli senzacionalan poraz.

Posle svega što se dešavalo u Čajetini, čelnici Košarkaške lige Srbije rešili su da suspenduju sudije sa utakmice između Zlatibora i Crvene zvezde.

Doneta je hitna odluka, a komesar za suđenje Košarkaške lige Srbije, Milorad Milojković, suspendovao je arbitre, te Milivoje Jovčić, Siniša Prpa i Vuk Ivančević neće moći da dele pravdu u narednom periodu.

- Sudije Milivoje Jovčić, Siniša Prpa i Vuk Ivančević kažnjavaju se sa dve utakmice nedelegiranja u tempu delegiranja. Kazna stupa na snagu počev od utakmice 3. kola plej-ina i prvog kola fajnal-fora KLS. Ova kazna odnosi se i na sve utakmice u okviru takmičenja u organizaciji KSS. Odluku o kažnjavanju, u skladu sa članovima 15. i 20. Pravilnika o službenim licima KLS, doneo je Milorad Milojković, komesar suđenja KLS - stoji u saopštenju KLS.

Oni će tako propustiti dva naredna kola, odnosno treće kolo plej-ina i prvo kolo Fajnal fora, tako da bi faktički na terenu mogli da budu tek za finale u Nišu. Kazna se odnosi na sve utakmice pod okriljem Košarkaškog saveza Srbije. 

Podsetimo, sudije su napravile grubu grešku jer su isključile samo šestoricu košarkaša, po trojicu iz oba tima, a u haosu su učestvovali skoro svi igrači...

Prekid je trajao oko 10 minuta, a Zlatibor je nakon pauze slavio sa 94:89 i izborio majstoricu u Beogradu.

Prekinuto obraćanje Zlatibora zbog haosa Izvor: YouTube/ZlatiborPress