Šokantna eliminacija Denver Nagetsa u prvoj rundi plej-ofa NBA lige izazvala je brojne reakcije, a među onim koji su se tim povodom oglasili našao se i bivši igrač franšize iz Kolorada Majkl Porter Džunior.

Porter je bio vrlo direktan.

Otvoreno je istakao da je Denver napravio veliku grešku što je odlučio da ga trejduje u Bruklin pred početak sezone. Smatra da bi scenario bio znatno drugačiji da je ostao u timu. Veruje da bi sa njim u timu Denver osvojio titulu.

Majkl Porter Džunior

"Da, nije trebalo da me trejduju. Izgledao sam loše jer sam igrao povređen. Nisam mogao ni ruku da podignem. Svaki šut mi je pravio problem, primao sam injekcije pred svaki meč", rekao je Porter.

Ipak, uprkos tome što veruje da bi sa njim u sastavu Denver bio konkurentniji, pa čak i kandidat za titulu, Porter ističe da je zadovoljan novim poglavljem karijere.

"Iskreno, živim svoj najbolji život. Iako nismo igrali dobro ove godine, vidim budućnost. Najmlađi smo tim u ligi, imamo dosta novca za trošenje, mislim da ćemo dovesti dobrog igrača na draftu i da ćemo biti sasvim okej", kaže prva zvezda Netsa.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada se analizira rana eliminacija Nagetsa, a ovakve izjave samo dodatno podgrevaju raspravu o kadrovskim odlukama koje su možda promenile tok sezone.

