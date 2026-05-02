Slušaj vest

Košarkaši Zlatibora ostvarili su veliku pobedu protiv Crvene zvezde u Čajetini, ali je ovaj meč ostao u senci skandalozne tuče i opšteg haosa.

Nikola Kalinić sve je započeo, posle su se umešali igrači oba tima i ružne slike obišle su Srbiju.

1/6 Vidi galeriju Zlatibor - Crvena zvezda tuča Foto: Printscreen / Arena sport

Trener Zlatibora, Strajin Nedović, istakao je da je ponosan na svoje igrače zbog velike pobede, a otkrio je i šta mu je Saša Obradović rekao tokom utakmice i posle samog haosa.

- Prišao nam je i rekao da treba zajedničkim snagama da smirimo strasti. Hvala mu na tome što se poneo sportski.

Nedović je svestan da je sjajno šutersko veče Zlatibora doprinelo da se dođe do velike pobede protiv Crvene zvezde.

- Ako pričamo o taktičkim stvarima, odigrali smo košgeterski neverovatnu utakmicu sa šesnaest pogođenih trojki. Jedini način da pobedimo Zvezdu bio je da to uradimo kroz našu ofanzivnu igru, odnosno šut za tri poena, bez ulaska u klasičan pozicioni napad jer tu ne bismo imali nikakve šanse. Od svojih igrača sam tražio da koriste svaki otvoren šut i da ne ulazimo u 'poziciju', jer protiv njih ne možemo da igramo takvu košarku. To smo i uradili, baš onako kako smo se dogovorili. Pogodili smo šesnaest trojki i na kraju zasluženo pobedili - rekao je Nedović za Mozzart Sport, pa dodao:

1/4 Vidi galeriju Strajin Nedović Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, pedja milosavljevic/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

- Ako govorimo o značaju ove pobede, Zlatibor već osam godina, otkako je u Košarkaškoj ligi Srbije, piše istoriju i beleži sjajne rezultate. Ovo što se desilo protiv Zvezde je kruna moje trenerske karijere, ali i kruna rada svih igrača. To je istorijski uspeh o kome će se pričati godinama, da jedno malo mesto sa četiri hiljade stanovnika pobedi Crvenu zvezdu, jednog od dva najveća kluba u zemlji. Iskreno, imam utisak da smo dostigli svoj maksimum, da smo, kako bi jedan moj prijatelj rekao: 'Prešli igricu do kraja'. Osvojili smo ABA 2 ligu, iako nismo ušli u ABA ligu posle, tri puta smo osvojili KLS, osam godina smo među tri najbolje ekipe i stalno smo u Superligi. Ova pobeda nad Crvenom zvezdom je kruna svega toga i verujem da je najveći uspeh i za mene i za klub.

O majstorici, kako kaže, u Zlatiboru ne razmišljaju puno..

- Mi smo ovu utakmicu dobili, ali smo fizički izuzetno iscrpljeni, jer igramo sa rotacijom od šest-sedam igrača. Kada su nam još trojica isključena, delovalo je gotovo nemoguće da pobedimo, ali smo uspeli. Kako ćemo izgledati u majstorici i kako ćemo igrati, iskreno, nije nam u prvom planu. Ovu utakmicu smo dobili i nećemo se predati, ali ishod naredne utakmice nam trenutno nije najvažniji. Ovom pobedom smo ostvarili nešto o čemu nismo ni razmišljali. Sada želimo da uživamo i da proslavimo ovu veliku pobedu za Zlatibor i Čajetinu - zaključio je Nedović za Mozzart Sport.

Kurir Sport / Mozzart Sport

BONUS VIDEO: