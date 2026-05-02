Sada je sve jasno - košarkaš Crvene zvezde, Nikola Kalinić, nadrljao je posle skandalozne tuče koju je izazvao na meču Zlatibora i Crvene zvezde u Čajetini.

Kalinić je suspendovan na dva meča, a moraće da plati i kaznu od 7.000 evra.

Zlatibor - Crvena zvezda tuča Foto: Printscreen / Arena sport

Nikola Kalinić će tako sigurno propustiti treći meč Zvezde i Zlatibora koji je na programu u nedelju u hali Pionir, ali i polufinalni susret fajnal-fora, ako se crveno-beli tamo plasiraju.

Suspendovane i sudije

Posle svega što se dešavalo u Čajetini, čelnici Košarkaške lige Srbije rešili su da suspenduju i sudije sa utakmice između Zlatibora i Crvene zvezde.

Doneta je hitna odluka, a komesar za suđenje Košarkaške lige Srbije, Milorad Milojković, suspendovao je arbitre, te Milivoje Jovčić, Siniša Prpa i Vuk Ivančević neće moći da dele pravdu u narednom periodu.

- Sudije Milivoje Jovčić, Siniša Prpa i Vuk Ivančević kažnjavaju se sa dve utakmice nedelegiranja u tempu delegiranja. Kazna stupa na snagu počev od utakmice 3. kola plej-ina i prvog kola fajnal-fora KLS. Ova kazna odnosi se i na sve utakmice u okviru takmičenja u organizaciji KSS. Odluku o kažnjavanju, u skladu sa članovima 15. i 20. Pravilnika o službenim licima KLS, doneo je Milorad Milojković, komesar suđenja KLS - stoji u saopštenju KLS.

Oni će tako propustiti dva naredna kola, odnosno treće kolo plej-ina i prvo kolo Fajnal fora, tako da bi faktički na terenu mogli da budu tek za finale u Nišu. Kazna se odnosi na sve utakmice pod okriljem Košarkaškog saveza Srbije.

Podsetimo, sudije su napravile grubu grešku jer su isključile samo šestoricu košarkaša, po trojicu iz oba tima, a u haosu su učestvovali skoro svi igrači...

Prekid je trajao oko 10 minuta, a Zlatibor je nakon pauze slavio sa 94:89 i izborio majstoricu u Beogradu.

Ne propustiteKošarkaSVE JE JASNO - EVO KADA CRVENA ZVEZDA I ZLATIBOR IGRAJU MEČ ODLUKE: Posle haosa u Čajetini sledi majstorica u Beogradu! Na teren će veoma brzo!
KošarkaŠTA JE SAŠA OBRADOVIĆ REKAO TRENERU ZLATIBORA POSLE SKANDALOZNE TUČE?! Strajin Nedović otvorio dušu: "Prišao nam je..."
KošarkaČELNICI KLS DONELI HITNU ODLUKU POSLE SKANDALOZNOG MEČA ZLATIBORA I ZVEZDE! Evo ko je zaradio SUSPENZIJU nakon opšteg haosa i tuče!
KošarkaPOSTER DUŠKA VUJOŠEVIĆA, UVREDE ZA ZVEZDU, SOČNA PSOVKA... Isplivao snimak slavlja iz svlačionice Zlatibora posle velike pobede u meču koji je obeležila TUČA!
KošarkaNOVI DETALJI EPSKOG SKANDALA SA MEČA ZLATIBOR - ZVEZDA! Sudije napravile OGROMAN PROPUST posle sramotnog poteza Kalinića: Pravila su jasna, ali NISU PRIMENJENA!
Košarka"MI SMO TA EKIPA" Nemanja Radonjić se oglasio posle haosa na Zlatiboru: Podelio Kalinićevu čuvenu fotografiju sa večitog derbija!
KošarkaISPLIVAO SNIMAK! Evo šta se dešavalo ispred dvorane u Čajetini posle neviđenog haosa: Kalinić izašao sa kapuljačom na glavi, napolju ga čekali besni navijači!
KošarkaŽELEO SAM SAMO DA PREŽIVIM UTAKMICU! Oglasio se jedan od junaka Zlatibora: Niko se ne ljuti i ne zamera...
KošarkaHAOS BEZ KRAJA! Kalinić i Izundu preskočili ogradu i potukli se sa navijačima! Vukli se, gurali i udarali ko je koga stigao!
KošarkaBUKA I SOČNE PSOVKE, A ONDA SE KONFERENCIJA PREKIDA... Haos se nastavio i posle meča Zlatibora i Zvezde
KošarkaKALINIĆ ISKLJUČEN ZBOG TUČE! Besan ušao u klinč sa navijačima - pogledajte kako ga provociraju i kako im on uzvraća
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ SE STIDI OVAKVE ZVEZDE: Ljudska bruka, sramotno ponašanje mojih igrača, izvinite...
KošarkaTOTALNI HAOS U ČAJETINI: Pogledajte pesničenje Kalinića i Čibeja, meč prekinut! Svi uleteli na teren, došla i policija
KošarkaEPSKA BRUKA ZVEZDE U ČAJETINI! Crveno-beli se osramotili, Kalinić izazvao opštu tuču, Zlatibor napravio senzaciju!
Prekinuto obraćanje Zlatibora zbog haosa Izvor: YouTube/ZlatiborPress