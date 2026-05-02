Tuča na drugom meču četvrtfinala KLS-a između Zlatibora i Crvene zvezde pretvorio se u pravi horor u finišu treće deonice.

Krilo Zvezde Nikola Kalinić, ušao je u fizički sukob sa plejmejkerom Zlatibora Matejom Čibejom, posle čega je usledio opšti haos na terenu.

Nikola Kalinić

Meč je nekako nastavljen, a Zlatibor je iznenađene mnogih uspeo da pobedi Zvezdu u preseli seriju ponovo nazad, u Beograd (nedelja 19.00).

Ne tako davno, tačnije negde u ovo vreme tokom prošle sezone, plejmejker Partizana Karlik Džons, potukao se ispred jednog noćnog kluba u Beogradu.

O svemu tome je tada, komentar imao i akter tuče u Čajetine, Nikola Kalinić:

- Meni je to stvarno tužno i neshvatljivo. Nevezano za to što su igrači Partizana, meni je žao da to vidiš uopšte. Ne znam šta može da bude toliko strašno da ti nekog odalamiš flašom u glavu. Nevezano za Karlika Džonsa i Partizan, ne želim da se ovo tumači pogrešno. Mora da se izbegne to. Razumem, pijan si, i kasno je, komentari, nekomentari. Ne kažem, i ja sam upadao u razne neprilike. Ali, imao sam ili sreću ili neki instinkt da osetim u nekim trenucima da ovo ne ide u dobrom smeru - pričao je Kalinić.

- Nisi ti zbog toga ni p***a, ajde sutra ćemo. Ako ćemo se tući, tući ćemo se sutra kad prespavamo. Žao mi je i zbog toga momka koji je udaren, a žao mi je i zbog Karlika. To su ti neki događaji koji mogu da ti promene život u neverovatnom smeru. Ne daj Bože da je taj čovek poginuo, dalje ide zatvor, kraj je sa košarkom. Meni je to zaista neshvatljivo i nadam se da nikad neću biti u takvim situacijama. Ja sam ostao šokiran. Čitav dan pričamo o tome. Stvarno sam šokiran, jako mi je tužno i osećam nelagodu, pitam se kako su došli u tu situaciju. Šta vam je ljudi, idite kući - rekao je Kalinić svojevremeno gostujući u podkastu "Sa Lukom i Kuzmom".

