Košarkaši Crvene zvezde dočekuju u majstorici četvrtfinala KLS-a ekipu Zlatibora od 19.00 u nedelju u dvorani Aleksandar Nikolić.

Pred majstoricu je pričao i Saša Obradović, koji je bio jako kratak:

Zlatibor - Crvena zvezda tuča Foto: Printscreen / Arena sport

- Na trećoj utakmici treba da odigramo u skladu sa renomeom Crvene zvezde, i potpuno drugačije u odnosu na ono što smo prikazali, odnosno nismo u drugom meču u Čajetini - kratko je poručio Saša Obradović.

Odmah po završetku duela u Čajetinu, koji je obeležen tučom igrača na parketu, Obradović je opleo po svojim izabranicima...

- Čestitke Zlatiboru, oni su zaslužili da pobede. Što se nas tiče, ovo nije samo košarkaška već i ljudska bruka. Sramotno ponašanje pre svega, ispred kluba ako mogu da se izvinim za ovakvo ponašanje i ovu tuču i sve što se desilo. Ja se iskreno izvinjavam. Ja nisam nikad bio deo ovakve reakcije, to je prvo izvinjenje. Druga stvar, što se košarke tiče i priče o plej - ofu. Ovo je čista realnost kroz ovaj tim, uz sav respekt Zlatiboru. Ako razmišljaš i pričaš o plejofu, a pokažeš ovakvu igru... Suvišna je priča. Čestitke, nemam šta da dodam više, to je to - rekao je Obradović u petak.

Ne propustiteKošarkaPOBIO SE U ČAJETINI! OVAKO JE NIKOLA KALINIĆ GOVORIO O TUČI KARLIKA DŽONSA ISPRED NOĆNOG KLUBA: "Ja sam ostao šokiran. Čitav dan pričamo o tome"!
Nikola Kalinić
KošarkaNIKOLA KALINIĆ ŽESTOKO KAŽNJEN! Epilog skandalozne tuče: Košarkaš Zvezde SUSPENDOVAN - evo i na koliko!
Nikola Kalinić
KošarkaSVE JE JASNO - EVO KADA CRVENA ZVEZDA I ZLATIBOR IGRAJU MEČ ODLUKE: Posle haosa u Čajetini sledi majstorica u Beogradu! Na teren će veoma brzo!
zvezda-zlatibor-8963772.JPG
KošarkaŠTA JE SAŠA OBRADOVIĆ REKAO TRENERU ZLATIBORA POSLE SKANDALOZNE TUČE?! Strajin Nedović otvorio dušu: "Prišao nam je..."
Saša Obradović i Strajin Nedović

Prekinuto obraćanje Zlatibora zbog haosa Izvor: YouTube/ZlatiborPress