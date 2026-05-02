- Na trećoj utakmici treba da odigramo u skladu sa renomeom Crvene zvezde, i potpuno drugačije u odnosu na ono što smo prikazali, odnosno nismo u drugom meču u Čajetini - kratko je poručio Saša Obradović.

- Čestitke Zlatiboru, oni su zaslužili da pobede. Što se nas tiče, ovo nije samo košarkaška već i ljudska bruka. Sramotno ponašanje pre svega, ispred kluba ako mogu da se izvinim za ovakvo ponašanje i ovu tuču i sve što se desilo. Ja se iskreno izvinjavam. Ja nisam nikad bio deo ovakve reakcije, to je prvo izvinjenje. Druga stvar, što se košarke tiče i priče o plej - ofu. Ovo je čista realnost kroz ovaj tim, uz sav respekt Zlatiboru. Ako razmišljaš i pričaš o plejofu, a pokažeš ovakvu igru... Suvišna je priča. Čestitke, nemam šta da dodam više, to je to - rekao je Obradović u petak.