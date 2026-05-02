IZAŠAO U JAVNOST SA DETALJIMA! OGLASIO SE IGRAČ KOGA JE UDARAO KALINIĆ! Izjava koja će tek odjeknuti, otkrio je šta se zapravo desilo tokom tuče na terenu!
Košarkaš Zlatibora Matej Čibej oglasio se nakon sukoba u kome se našao sa igračem Crvene zvezde Nikolom Kalinićem.
U razgovoru za "Telesport", Čibej je otkrio detalje utakmice koju je njegov tim rešio u svoju korist:
- Posle rampe pali smo jedan na drugog i, kada sam hteo da ustanem, uhvatio me je nogama, pa sam opet pao na njega. Prebacio me je preko sebe, a ja sam se dočekao na ruku da ne bih pao na glavu - rekao je Čibej za "Telesport" i dodao:
- Na snimku izgleda kao da sam hteo da ga udarim, ali to je bio prirodan pokret ruke kako ne bih pao još gore. Onda je Nikola krenuo da me bije pesnicama, a ja sam samo štitio lice da me ne bi pogodio u glavu. Posle toga su uleteli saigrači da me zaštite i da on ne bi nastavio da udara.
Majstorica je na programu u "Pioniru", u nedelju od 19.00.
BONUS VIDEO: