Košarkaš Zlatibora Matej Čibej oglasio se nakon sukoba u kome se našao sa igračem Crvene zvezde Nikolom Kalinićem.

U razgovoru za "Telesport", Čibej je otkrio detalje utakmice koju je njegov tim rešio u svoju korist:

Zlatibor - Crvena zvezda tuča

- Posle rampe pali smo jedan na drugog i, kada sam hteo da ustanem, uhvatio me je nogama, pa sam opet pao na njega. Prebacio me je preko sebe, a ja sam se dočekao na ruku da ne bih pao na glavu - rekao je Čibej za "Telesport" i dodao:

- Na snimku izgleda kao da sam hteo da ga udarim, ali to je bio prirodan pokret ruke kako ne bih pao još gore. Onda je Nikola krenuo da me bije pesnicama, a ja sam samo štitio lice da me ne bi pogodio u glavu. Posle toga su uleteli saigrači da me zaštite i da on ne bi nastavio da udara.

Majstorica je na programu u "Pioniru", u nedelju od 19.00.

