Prvog dana Završnog turnira Ženske juniorske lige Srbije odigrane su sve četvrtfinalne utakmice. U beogradskoj hali “Slodes” prodefilovale su najbolje košarkašice uzrasta do 19 godina.

Aktuelni šampion, ekipa Mege, bila je ubedljiva u prvom četvrtfinalu protiv gradskog rivala Rasa – 89:53 (29:14, 28:9, 20:20, 12:10). Jovana Popović, kapiten Mege, ponela je epitet najkorisnije igračice utakmice. Postigla je 18 poena, uz šest asistencija i pet osvojenih lopti. U ekipi Rasa kapiten Katarina Ristić je takođe bila najefikasnija sa 18 poena. Upisala je i 13 skokova, uz sedam asistencija.

Mega će u prvom polufinalu u nedelju od 12 časova igrati protiv Sente.

Senta je u neizvesnoj završnici savladala Bagdalu iz Kruševca sa 67:66 (21:19, 11:11, 23:16, 12:20). Milica Gvozdenović je sa 20 poena predvodila Senćanke do trijumfa. U ekipi iz Kruševca Jana Ilić je postigla 21 poen, a Milica Ivanović 19.

Vojvodina je u trećem polufinalu bila ubedljiva protiv CSK Roling Tander iz Smederevske Palanke sa 105:58 (28:10, 23:13, 26:17, 28:18). Nina Jevrić je sa 22 poena bila najefikasnija u pobedničkom timu. Olivera Mrđa je postigla 14 poena, a Anja Petković 10. U timu iz Smederevske Palanke, Katarina Vasić je postigla 21 poen, Anja Petrović 11, a Lana Stojanović 10.

Poslednji četvrtfinalista, ujedno i rival Vojvodine u utakmici za plasman u finale, je Crvena zvezda. Crveno-bele su posle velikog preokreta savladale Slogu sa 100:81 (15:20, 26:23, 28:25, 31:13). Sanja Akšam je bila junakinja utakmice. Ostvarila je dabl-dabl učinak od 33 poena i 12 skokova, uz indeks korisnosti 44. U timu Sloge, Ema Jeverica je postigla 23 poena, a Elena Erić 22.

Polufinale izmelju Vojvodine i Crvene zvezde igra se od 15 časova.

