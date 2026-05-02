Slušaj vest

Prvog dana završnog turnira Triglav kadetske lige Srbije u FMP areni, košarkaši Mege Super, Crvene zvezde, Dinamika BG i Partizana plasirali su se u polufinale.

Mega je u četvrtfinalu pobedila ekipu Čačka 95 Kvantoks 108:90 (24:20, 23:21, 31:25, 30:24). Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Petar Bjelica koji je postigao 26 poena uz 14 uhvaćenih lopti. Dušan Tomanić je ubacio 17, Mak Omerevoić 16, a Filip Mrđen 15 poena. Na drugoj strani istakli su se Matej Janković sa 21 i Matvei Ševiakov sa 20 poena.

1/4 Vidi galeriju Kadetska liga Srbije Foto: KSS

Mega će se u polufinalu sastati sa Crvenom zvezdom koja je bila bolja od SPD Radničkog 90:48 (18:14, 25:12, 25:8, 22:14). Crveno-bele su do ubedljive pobede vodili Luka Janjušević sa 19 i Dušan Pajević sa 15 poena. Najefikasniji u ekipi iz Kragujevca bio je Leon Deljhusa sa 14 poena i četiri asistencije.

Košarkaši Dinamika pobedili su u četvrtfinalu novosadsku Vojvodinu 73:67 (27:25, 15:15, 15:10, 16:17). Lazar Miličić je sa 20 poena, sedam skokova i pet asistencija bio najzaslužniji za pobedu beogradskog tima. Marko Zorić dodao je 17 poena. U ekipi Vojvodine najefikasniji bili su Jovan Ilić i Đorđe Željković sa po 17 poena.

Dinamik će se u polufinalu sastati sa Partizanom koji je savladao BKK Radnički 82:66 (25:!5, 24:15, 19:24, 14:12). Nikola Đurović bio je najbolji pojedinac u crno-belom dresu sa 21 poenom, devet uhvaćenih i četiri dodate lopte. Na drugoj strani, najefikasniji bio je Luka Pravilović sa 16 poena, šest skokova i pet asistencija.

Polufinale Mega Super – Crvena zvezda na programu je u nedelju, 3. maja, od 13.00 sati u FMP areni, dok se Dinamik BG i Partizan sastaju u drugom polufinalu od 16.00 časova.

BONUS VIDEO: