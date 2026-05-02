Iako se Dejvid Adelman zajedno sa Denver Nagetsima raspao na prvoj stepenici NBA plej-ofa, stižu informacije da bi i u narednoj sezoni mogao da predvodi tim iz Kolorada.

To su reči Benet Duranda iz "Denver Posta":

Dejvid Adelman Foto: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Michael Reaves / Getty images / Profimedia

- Uprkos pričama da bi Admelman posle samo godinu dana na klupi mogao da bude pod pritiskom, prvi utisci unutar organizacije jeste da će on biti tu i u narednoj sezoni. Predvodio je Denver Nagetse do 54 pobede u ligaškom delu, uz čak 28 različitih startnih postava, pre nego što su ispali iz plej-ofa - stoji u pomenutom tekstu.

Trenutni šef struke Nagetsa izabran je na mesto glavnog trenera nakon što je Denver pomalo iznenađujuće i bez bilo kakvih znakova da bi to moglo da se desi otpustio Majka Melona. Ova smena dogodila se neposredno pred početak plej-ofa, a on je uspeo da dovede tim do konferencijskog polufinala u kojem su poraženi od kasnijih šampiona Oklahoma Siti Tandera.

Da li bi odluka Denvera da ostavi Adelmana i naredne sezone bila kobna po čitavu franšizu i našeg Nikolu Jokića?

