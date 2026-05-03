Košarkaši Filadelfije izborili su plasman u polufinale Istočne konferencije NBA lige, pošto su u majstorici prve runde u "TD Gardenu" savladali favorizovane Boston Seltikse rezultatom 109:100.

Filadelfija je tako postala tek 14. ekipa u istoriji NBA koja je uspela da dobije plej-of seriju nakon što je gubila sa 3:1. Sjajna Fila uspela je da veže tri uzastopne pobede, uključujući dve na parketu čuvenog TD Gardena

Predvođeni sjajnim Džoelom Embidom, koji je odigrao lidersku partiju u ključnom meču, Siksersi su još jednom pokazali karakter i mentalnu čvrstinu. Embiid je nakon utakmice istakao koliko mu ova pobeda znači:

"Igram protiv njih dugo i dosta mi je poraza. Imali smo šansu da uradimo nešto posebno i uspeli smo", poručio je centar Filadelfije.

Veliki doprinos dao je i Tajris Maksi, koji je nastavio sa odličnim partijama iz završnice serije i bio jedan od najzaslužnijih za potpuni preokret.

Sa druge strane, Boston nije uspeo da pronađe ritam u šutu za tri poena, što ih je pratilo tokom poslednja tri meča serije. Uprkos povratku na teren, Džejson Tejtum nije bio na prepoznatljivom nivou, dok je Džejlen Braun pokušavao da održi tim u igri.

Liderstvo Embiida i eksplozija Maksija

U odlučujućem meču, Filadelfiju je predvodio nekadašnji MVP Džoel Embid, koji je još jednom pokazao zašto važi za jednog od najdominantnijih centara današnjice. Njegova energija na oba kraja terena bila je ključna u momentima kada se utakmica lomila.

Veliku podršku imao je u raspoloženom Tajris Maksi, koji je nastavio niz sjajnih partija iz završnice serije. Njegova brzina, agresivnost i sposobnost da kreira šut pravili su ogromne probleme odbrani Bostona.

"Ponekad nije stvar u taktici, već u igračima koje imaš. Naši momci su večeras bili bolji", rekao je Maksi posle meča, naglašavajući mentalnu snagu ekipe.

Embid je u odlučujućem meču zabeležio 34 poena uz 12 skokova i šest asistencija, a Maksi ga je pratio sa 30 poena, 11 skokova i sedam asistencija.

Boston stao kada je bilo najvažnije

Sa druge strane, Seltiksi su potpuno podbacili u ključnim momentima serije. Nakon ubedljivih pobeda u prva četiri meča (od kojih su dve bile sa više od 30 poena razlike), delovalo je da imaju sve pod kontrolom. Međutim, usledio je potpuni pad.

Šut za tri poena bio je jedan od najvećih problema – Boston nije uspevao da pronađe ritam spolja, što je omogućilo Filadelfiji da dodatno stegne odbranu i kontroliše tempo igre.

Dodatni udarac za domaće bio je zdravstveni problem Tejtuma, koji je u šestoj utakmici osetio zatezanje u nozi, a u majstorici nije uspeo da pruži partiju na svom uobičajenom nivou. Braun je pokušavao da pokrene ekipu, ali to nije bilo dovoljno. Braun je sa 33 poena i devet skokova bio ubedljivo najefikasniji u poraženom timu.

