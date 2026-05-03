Nakon razočaravajuće eliminacije već u prvoj rundi plej-ofa, ne stišava se bura u Koloradu.

I dok su mnogi očekivali velike rezove, poslednje informacije iz Kolorada ukazuju da trener David Adelman, bar za sada, ne mora da brine za svoj posao.

Prema navodima novinara Benet Duranda iz "Denver Posta", prvi utisci unutar franšize sugerišu da će Adelman dobiti još jednu šansu, uprkos neuspehu koji je uzdrmao ambicije tima.

Iako je Denver imao solidan ligaški deo sezone sa čak 54 pobede, plej-of je doneo hladan tuš. Rano ispadanje pokrenulo je lavinu kritika, a Adelman se često nalazio na udaru kao jedan od glavnih krivaca – kako zbog rotacija, tako i zbog taktičkih odluka u ključnim momentima.

Adelman je na klupu seo u turbulentnom trenutku, nakon iznenadne smene Majka Melouna, i prvobitno je viđen kao prelazno rešenje. Ipak, uspeo je da stabilizuje ekipu i izvuče maksimum u regularnom delu, često eksperimentišući sa sastavom – Denver je tokom sezone koristio čak 28 različitih startnih petorki.

Paralelno sa pričom o treneru, fokus je i na budućnosti najveće zvezde tima. Insajder Šams Čarnija nedavno je preneo da Nikola Jokić želi da ostane u Denveru i produži saradnju, što je jasan signal da će franšiza nastaviti da gradi tim oko srpskog centra.

Ipak, promene su neminovne. Nagetsi nemaju mnogo prostora u budžetu, pa će uprava morati pažljivo da bira poteze tokom leta. Još uvek nije jasno da li to znači rekonstrukciju rostera ili samo "kozmetičke" izmene, ali jedno je sigurno - pritisak na Adelmana će u narednoj sezoni biti ogroman.

Za sada, čini se da u Denveru veruju u kontinuitet, ali u NBA ligi strpljenje često ima kratak rok trajanja - sledeća sezona mogla bi da bude presudna za sudbinu trenera iz Kolorada.