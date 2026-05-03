Saga oko reprezentativne budućnosti talentovanog Andreja Stojakovića dobija novi zaplet – i čini se da stvari ne idu u korist Srbije.

Mladi košarkaš, sin legendarnog Peđe Stojakovića, navodno je sve bliži odluci da nastupa za Grčku.

Tokom vikenda napravljen je važan korak u tom pravcu. Naime, Peđa Stojaković sastao se sa Isidorisom Kuvelosom, prvim čovekom Olimpijskog saveza Grčke, koji je doputovao u Sjedinjene Američke Države kako bi razgovarao o više strateških tema – među kojima je bilo i pitanje Andrejevog reprezentativnog opredeljenja.

Andrej Stojaković u dresu Ilinoisa Foto: Michael Reaves / Getty images / Profimedia

Grčka strana ne krije interesovanje. Andrej ima pravo nastupa za ovu zemlju zahvaljujući majci, a u tamošnjim košarkaškim strukturama već postoji jasan plan za njegov razvoj u nacionalnom timu. U prilog tome ide i činjenica da je porodica Stojaković već obavila razgovore sa legendarnim Nikosom Zizisom, koji ima značajnu ulogu u grčkom savezu.

Ideja Grka je da Stojakovića uključe u reprezentaciju već tokom letnjeg okupljanja i kvalifikacionih mečeva za Svetsko prvenstvo, čime bi praktično preduhitrili eventualni pokušaj Srbije da ga privoli da obuče dres „orlova“.

Sa druge strane, konačna odluka i dalje je u rukama samog igrača. Andrej Stojaković iza sebe ima veoma dobru sezonu u NCAA ligi, gde je za Univerzitet Ilinois prosečno beležio 13,5 poena, uz 4,5 skokova i jednu asistenciju po utakmici, čime je dodatno skrenuo pažnju na sebe.

U narednim nedeljama očekuje se rasplet ove priče. Srbija se nada pozitivnom ishodu, ali trenutni signali ukazuju da je Grčka u blagoj prednosti u borbi za jednog od najtalentovanijih igrača mlađe generacije.