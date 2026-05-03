Slušaj vest

Vlasnik košarkaškog kluba Hapoel, Ofer Janaj, doživeo je pravu dramu tokom povratka iz Španije, nakon gostovanja ekipe protiv Real Madrida.

Prema dostupnim informacijama, privatni avion kojim je putovao Janaj naleteo je na jato ptica tokom leta, što je izazvalo ozbiljna oštećenja na letelici i primoralo posadu na hitnu reakciju. Najkritičniji deo incidenta bio je udar koji je doveo do pucanja i oštećenja prednjeg dela aviona, uključujući zaštitni sloj kabine.

Zahvaljujući brzoj reakciji pilota, avion je bezbedno preusmeren i izvršio prinudno sletanje u Barseloni, čime je izbegnuta tragedija. Putnici su prošli bez povreda, ali je situacija u vazduhu bila izuzetno napeta.

Fotografije koje su se pojavile nakon sletanja prikazuju ozbiljna oštećenja na prednjem delu letelice, što dodatno potvrđuje koliko je incident bio ozbiljan i potencijalno opasan.

"Ovo je onaj "jedan u milion događaj". Srećan sam što su svi na bezbednom. Možda je ovo Božiji način da nam poruči da serija protiv Reala još nije gotova", poručio je ambiciozni Janaj.

Istraga o incidentu je u toku, a očekuje se da će aviokompanija detaljno analizirati okolnosti koje su dovele do sudara sa jatom ptica i oštećenja letelice.