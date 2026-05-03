Košarkaši Bostona su po prvi put u istoriji franšize eliminisani u plej-ofu NBA lige kada su vodili u seriji sa 3:1 pobedama.

Boston je vodio 3:1 u seriji, ali su košarkaši Filadelfije potom zabeležili tri trijumfa i stigli su do polufinala Istoka.

Foto: Joseph Prezioso / AFP / Profimedia, Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Najefikasniji u ekipi Filadelfije u današnjem meču bio je Džoel Embid, koji je imao učinak od 34 poena, 12 skokova i šest asistencija, dok je Tajris Maksi postigao 30 poena uz 11 uhvaćenih lopti i sedam asistencija.

U timu Bostona najbolji je bio Džejlen Braun sa 33 poena, devet skokova i četiri asistencije, dok je Derik Vajt dodao 26 poena uz šest uhvaćenih lopti i četiri asistencije.

