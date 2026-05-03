Košarkaši Zlatibora napravili su veliku senzaciju, pošto su na svom terenu savladali Crvenu zezdu 94:89 i tako izborili majstoricu u plej-ofu Košarkaške lige Srbije.

Ipak, umesto da se govori o istorijskoj pobedi tima iz Čajetine, meč je obeležilo nekoliko incidenata na parketu i van njega, uključujući i fizički sukob u kojem se našao Nikola Kalinić, kao i neprijatne scene nakon utakmice.

Zbog svega toga, u drugi plan je pala velika partija Zlatibora, što je posebno zasmetalo jednom od ključnih igrača ekipe, Nemanja Protić, koji je za "Mozzart Sport" istakao da se nepravedno skreće fokus sa sportskog uspeha.

"Umesto da se priča o velikoj pobedi, sve se svelo na taj incident. A realno, odigrali smo sjajnu utakmicu u neverovatnoj atmosferi. Ovo je, uz osvajanje ABA 2 lige, jedan od najvećih trenutaka u istoriji kluba i o tome bi trebalo da se priča", rekao je Protić.

Iskusni plejmejker smatra da je čitava situacija preuveličana u javnosti.

"Brate, da ti ja kažem. Od muve se pravi slon. Traži se neka senzacija, jure se neki pregledi, sve mi je nekako prenaduvano od strane medija, društvenih mreža. Desilo se šta se desilo. Takve stvari se dešavaju i to je to".

Zlatibor je ovom pobedom pokazao da može da parira i znatno jačim rivalima, ali Protić ističe da je razlika u kvalitetu i dalje ogromna.

"Zvezda je evroligaški tim, potpuno drugi nivo u svakom smislu – fizika, kvalitet, sve. Mi smo borbom uspeli da uradimo nešto veliko i na to smo ponosni", naglasio je on.

Uprkos intenzivnom tempu i zahtevnoj utakmici, Protić je priznao da su poslednji minuti bili posebno teški za njega.

"Iskreno, jedva sam stajao na nogama u završnici. Samo sam gledao da izdržim do kraja", kroz osmeh je rekao iskusni košarkaš.

Na pitanje o nastavku karijere, Protić nije zvučao kao neko ko razmišlja o povlačenju.

"Ovo mi je 20. profesionalna sezona. Sve je išlo prirodno. Ne žurim nigde, uživam u košarci i osećam da mogu još da igram na ovom nivou bar jednu sezonu", zaključio je on.

Pred ekipom Zlatibora je sada majstorica u Beogradu, gde će pokušati da nastavi svoj istorijski niz i napravi još jedno veliko iznenađenje protiv favorita iz Evrolige.