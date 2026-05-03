"Nedavni navodi koji sugerišu da je Stefan Joksimović povezan sa odlaskom u NCAA su netačni. Kao njegov agent mogu da potvrdim da je maksimalno posvećen Baskoniji i fokusiran na svoj razvoj i predstojeće izazove", napisao je Zagorac na svom "X" nalogu.

Ko je Stefan Jokismović?

Rođen 2008. godine, Joksimović pokriva spoljne pozicije uz visinu od oko dva metra, što ga svrstava u prototip modernog košarkaša. Košarka mu je praktično u genima, s obzirom na to da je sin bivšeg igrača Hemofarma Nebojše Joksimovića, a dodatnu pažnju privlači i činjenica da je, uprkos srpskom poreklu, odlučio da nastupa za reprezentaciju Slovenije. Njegov razvoj u Španiji i stil igre već su doveli do poređenja sa Luka Dončić, dok iz Baskonije stižu signali da klub u njemu vidi jednog od nosilaca igre u godinama koje dolaze.