Slušaj vest

Talentovani košarkaš Baskonije, Stefan Joksimović, odbacio je mogućnost odlaska u NCAA.

Uprkos brojnim bogatim ponudama koje stižu na njegovu adresu, 17-godišnji reprezentativac Slovenije odlučio je da karijeru nastavi u Evropi.

Njegov agent Saša Zagorac saopštio je da je talentovani Stefan nema nameru da napusti Baskoniju.

"Nedavni navodi koji sugerišu da je Stefan Joksimović povezan sa odlaskom u NCAA su netačni. Kao njegov agent mogu da potvrdim da je maksimalno posvećen Baskoniji i fokusiran na svoj razvoj i predstojeće izazove", napisao je Zagorac na svom "X" nalogu.

Ko je Stefan Jokismović?

Stefan Joksimović je jedan od najvećih mladih talenata evropske košarke.

Košarkaš Baskonije i mladi reprezentativac Slovenije, Stefan Joksimović Foto: CARL SANDIN/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, Adam Ihse/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rođen 2008. godine, Joksimović pokriva spoljne pozicije uz visinu od oko dva metra, što ga svrstava u prototip modernog košarkaša. Košarka mu je praktično u genima, s obzirom na to da je sin bivšeg igrača Hemofarma Nebojše Joksimovića, a dodatnu pažnju privlači i činjenica da je, uprkos srpskom poreklu, odlučio da nastupa za reprezentaciju Slovenije. Njegov razvoj u Španiji i stil igre već su doveli do poređenja sa Luka Dončić, dok iz Baskonije stižu signali da klub u njemu vidi jednog od nosilaca igre u godinama koje dolaze.

Ne propustiteEvroligaATAMAN ZAGRMEO ZBOG JANAKOPULOSA! Otvoreno stao u odbranu kontroverznog gazde: Moje kolege nemaju pravo da govore o predsedniku! Budite hrabri i pošteni!
Dimitris Janakopulos
EvroligaISPISANA ISTORIJA EVROLIGE! Ovo se nikada ranije nije dogodilo!
profimedia0285201939.jpg
EvroligaHAPOEL U ČUDA VERUJE: Vratićemo se u Madrid!
profimedia-0960869027.jpg
Evroliga"REAL IGRA KOD KUĆE, A MI SE SELIMO STALNO..." Dimitris Itudis očajan posle novog poraza Hapoela: Treća četvrtina nas je mnogo koštala...
Dimitris Itudis

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium